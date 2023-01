Decreto Aiuti quater, Anief: "Brutto segnale per la scuola"

(Teleborsa) - "È statoapprovato dalla Camera in via definitiva lo scorso 12 gennaio senza però le attenzioni che la scuola si attendeva". È quanto evidenzia l'n una nota."Dalla legge – spiega l'Anief - arriva solo laal fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve del personale scolastico. Una copertura che si attua, come aveva prontamente detto Anief, con in risparmi 2022 sul cosiddetto organico covid (articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Inoltre, come stabilito dall'Accordo politico sottoscritto il 10 novembre scorso tra il Ministero e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca, l'articolo 14 comma 3 stanzia ulteriori". Pertanto – prosegue il sindacato – "le risorse saranno destinate alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e ATA, in particolare 85,8 milioni di euro sono per il personale docente e 14,2 milioni di euro per il personale ATA"."Siamo di fronte all'ennesima trascuratezza per il mondo dell'istruzione – dice– perché privare le nostre scuole di almeno 40mila docenti e Ata, con tutti gli impegni del Pnrr che stanno arrivando, è un atto incomprensibile: come si farà a digitalizzare l'offerta formativa, a contrastare l'abbandono scolastico, a migliorare l'orientamento e migliorare l'edilizia e la sicurezza degli edifici scolastici se togliamo risorse umane anziché aggiungerle? Invece di seguire quanto chiesto da Anief, anche con una modifica al decreto Milleproroghe, reintegrando i 55mila docenti e ATA assunti per due anni e oggi abbandonati al loro destino, si decide al contrario. Per quanto riguarda, invece, i 100 milioni per completare le risorse del rinnovo contrattuale 2019-21 c'è da dire che sono un atto dovuto; solo che a quei soldi il Parlamento ne doveva aggiungere molti altri, anche per il contratto successivo, a partire dal 2022, invece – conclude Pacifico – non è arrivato nulla e questo è un altro bruttissimo segnale"."Erano diversi – ricorda il sindacato – gli emendamenti prodotti da Anief per migliorare il decreto legge 176 Aiuti quater e rispondere alle emergenze della scuola". Il sindacato aveva inserito la necessità di reperire risorse perdando al personale gli aumenti promessi e valorizzarne le prestazioni,di inserire idi bandire undi confermare in ruolo tutti i lavoratori della scuola che hanno terminato con esito positivo l'anno di prova e sono stati poi defenestrati, a partire dai maestri con diploma magistrale.