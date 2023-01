Mercati europei cauti. Riflettori su inflazione e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. L'attenzione degli investitori resta concentrata su inflazione e banche centrali, mentre scommettono su rallentamento del passo della stretta monetaria da parte della BCE. Intanto, a sorpresa, la Bank of Japan ha mantenuto la sua politica monetaria ultra accomodante, facendo sprofondare lo yen sul dollaro, mentre è andato consolidandosi il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario.Sul fronte societario, focus su Telecom Italia nel giorno in cui ilche verrà presentato a metà febbraio. Si tratta del primo board dopo le dimissioni del CEO di Vivendi , primo azionista del gruppo tlc.Sul mercato valutario, in lieve rialzo l', che avanza a quota 1,087. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,74%.Invariato lo, che si posiziona a +184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,90%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un +0,13%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.014 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 28.181 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,85%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,45%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,39%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+4,68%),(+3,95%),(+2,08%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,9%; preced. 5,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -3,2%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,5%; preced. 10,7%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%).