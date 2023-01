Scuola, il governo si prepara a nuovi concorsi: si punta a sbloccare 70mila assunzioni

(Teleborsa) - Il governo si prepara a sbloccare i concorsi nella scuola aprendo le porte all'inserimento di 70 mila nuovi docenti in modo da centrare l’obiettivo del. È quanto è emerso nel corso di un incontro tra ile del merito e leche hanno chiesto anche di aggiornare le regole delle selezioni. L'incontro è stato chiesto proprio dai sindacati per iniziare a ragionare di come cambiare, a fondo, l’attuale sistema didegliche ogni anno lascia scoperte cattedre stabili e insoddisfatti migliaia di precari. L’idea del Ministero di Viale Trastevere è procedere con bandi annuali.Un cambio di sistema sembra ormai inevitabile anche guardando ai. Lo scorso settembre, nonostante sette diverseaperte dai governi precedenti, si è riuscito a coprire a malapena un terzo dei posti scoperti: il 28,6%, che diventa il 41% se si sommano i titolari di un contratto ada confermare in ruolo a settembre prossimo. Una situazione quasi del tutto analoga a quella registrata nel 2021 quando su oltre 112mila cattedre autorizzate a essere coperte stabilmente ne erano andate in porto circa la metà, costringendo i presidi a nominare supplenti fino in inverno inoltrato.Il flop delleha determinato anche per quest’anno la presenza in cattedra 217mila precari, nonostante il superamento dell’organico temporaneo, non più rinnovato, che aveva gonfiato i numeri dell’ultimo biennio. Una situazione ormai fuori controllo: considerando i circa 850mila docenti attualmente in cattedra, il 25%, vale a dire uno su quattro, è un supplente.