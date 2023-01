TMP Group verso quotazione su Euronext Growth Milan

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Si tratta di unaoperante su scala globale e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie digitali delle aziende e nella creazione di eventi e contenuti ad alto profilo tecnologico.I servizi offerti dal gruppo, fondato nel 2012, riguardano in particolare le attività di, con competenze specifiche maturate nei settori industry, fintech, sport, cultura e design.Nel, il gruppo TMP ha conseguito unconsolidato pari a circa 4,9 milioni di euro e un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 5,7 milioni di euro.Il processo di quotazione è curato da(che riveste il ruolo die Global Coordinator) e laè il 31 gennaio 2023, con l'inizio delle negoziazioni (di azioni ordinarie e warrant) nei giorni seguenti.Prima dell'ammissione ilè controllato da Maria Teresa Astorino (Presidente) per il 74,31%, Roberto Rosati (Amministratore Delegato) per il 25,11% e da Basilio Antonio Scaturro (Consigliere con deleghe Area Finanza) per lo 0,58%.I tre azionisti fanno anche parte del, che è completato da Margherita Leder (Chief Operating Officer) e Costantino Natale (Consigliere Indipendente). Nominato dall'assemblea del 17 gennaio 2023, il CdA rimarrà in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025).