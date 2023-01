Borsa di Milano sotto pressione in linea con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB finto al di sotto della soglia die 26mila punti. Giù anche gli altri Eurolistini, che smorzano l'euforia di ieri, sulle incertezze relative allew prossime mosse di politica monetaria della Fed e della BCE.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,083. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.908,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,88%.Aumenta di poco lo, che si porta a +178 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,76%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,77%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,19%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,04% sul, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 27.943 punti.Variazioni negative per il(-0,91%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,1%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,73%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,35%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,97%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,01%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,93%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.Tra i(+5,85%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,71%.scende del 2,62%.Calo deciso per, che segna un -2,32%.