Mercati europei in ribasso tra timori recessione e interventi da Davos

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Sono riemersi timori di recessione globale, che favoriscono alcune prese di profitto dopo il rally di inizio anno. Gli investitori continuano a valutare le dichiarazioni di policymaker e banchieri alSul fronte delle banche centrali, la presidente della BCE ha detto che Francoforte manterrà la rotta "fino a quando non ci saremo spostati in territorio restrittivo per un periodo sufficientemente lungo da poter riportare l'inflazione al 2% in modo tempestivo".Tra i pesi massimi dell'industria bancaria, il CEO di Deutsche Bankha sostenuto gli sforzi della BCE, definendo l'aumento dei prezzi al consumo "veleno" per l'economia, mentre il CEO di UniCredit ha detto che l'Europa potrebbe vedere una crescita leggermente positiva quest'anno, anche se permangono rischi tra cui la guerra in Ucraina e l'aumento dei costi di indebitamento.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Lieve aumento dell', che sale a 1.909,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,86 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +181 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento delpari al 3,83%.crolla, con una flessione dell'1,65%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,64%.Giornata “no” per la, in flessione dell'1,50% sul, spezzando la catena positiva di sei consecutivi rialzi, iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, ilperde l'1,47%, continuando la seduta a 27.817 punti. In discesa il(-1,33%); sulla stessa linea, pesante il(-1,53%).di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,27%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,27%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,97%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,82%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,81%.di Milano,(+8,15%),(+2,13%),(+1,68%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,10%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,70%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,45%.