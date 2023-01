Ericsson, trimestrale sotto le attese con "ampi venti contrari macro"

Ericsson

Apple

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha registratoin aumento del 21% a 86 miliardi di corone svedesi (SEK) nel. Le vendite rettificate per unità e valuta comparabili sono cresciute dell'1% su base annua.Le vendite comparabili per la divisionesono cresciute dell'1%. La crescita a doppia cifra nell'area di mercato Sud Est Asiatico, Oceania e India è stata compensata dalla flessione nelle altre aree di mercato. Le vendite sono state di SEK 58,6 miliardi, pari al 68% dell'intero gruppo. Le vendite comparabili della divisionesono aumentate del 2%. La crescita nell'area Nord America non è stata completamente compensata dal calo in altre aree di mercato. Le vendite sono state di SEK 20,2 miliardi, pari al 23% del totale.Uncon, siglato il mese scorso, ha portato a entrate per 6 miliardi, ma Ericsson ha anche messo da parte 4 miliardi per una potenziale multa da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi e dismissioni.L'è sceso a SEK 9,3 miliardi dai 12,8 miliardi dell'anno precedente. L'è sceso a SEK 6,2 (10,1 nello stesso periodo del 2021) e l'utile per azione (EPS) è sceso a SEK 1,82 (3,02 un anno fa).La previsione media degli, secondo i dati Refinitiv, era di un EBITA pari a 11,22 miliardi e vendite nette per 84,2 miliardi."Con il nostro risultato del quarto trimestre, siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo EBITA a lungo termine del 15-18% entro il 2024 - ha commentato l'amministratore delegato- Rimaniamo pienamente impegnati nelle nostre ambizioni strategiche e abbiamo piena fiducia nel lungo termine. Durante il trimestre, abbiamo compiuto progressi misurabili verso il raggiungimento di queste ambizioni, in un contesto di".