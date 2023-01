Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la Borsa di Wall Street. Se da un lato gli investitori sono galvanizzati dal boom di abbonati di Netflix dall'altro lato sono preoccupati per l'annuncio di Google che ha deciso il taglio di 12mila dipendenti. Tagli che arrivano a pochi giorni dall'annuncio in tal senso anche da altre big societarie come Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Salesforce.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,27% a 33.134 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,86%. Su di giri il(+1,59%); sulla stessa linea, sale l'(+0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,91%),(+2,73%),(+2,73%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,52%),(+5,60%),(+5,33%) e(+4,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,13%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,08 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -7,9%)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -1%)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,2 punti).