Deodato debutta in Borsa il 25 gennaio. Raccolti 2,2 milioni

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dell'arte contemporanea con focus principale nel segmento della street art e della pop art, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento didelle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per il giorno2023.La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con unapari a circa 2,2 milioni di euro, a fronte di una domanda pari a circa 2,3 volte l'offerta. Il collocamento privato, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali, ha riguardato 4.299.000rivenienti da apposito aumento di capitale, a unpari a 0,50 euro per azione. L'operazione ha previsto anche l'emissione di 4.299.000 Warrant (1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta).Ladi mercato della società post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa 15,6 milioni di euro, con unpari al 13,72%."La quotazione all'Euronext Growth Milan per Deodato.Gallery è, da una parte, il compimento di un lungo percorso aziendale orientato all'investimento su processi, ICT, trasparenza e strategie di digital marketing, dall'altra, è l'inizio di un nuovo percorso attraverso cui la società puòsu scala internazionale", ha commentato il CEO e fondatoreFondato nel 2010, il gruppo è attivo con iDeodato Arte, Wunderkammern Gallery, Deodato.Tech e Love Spot Galleries, opera più di 10 gallerie in Italia e Europa, oltre che a uno spazio nel metaverso. Al 31 dicembre 2021, il gruppo ha realizzato unpari a circa 7,1 milioni di euro, con undel 20,4%, mentre al 30 giugno 2022 risultano un Valore della Produzione di 5,8 milioni di euro e un EBITDA margin del 24,7%."La quotazione all'Euronext Growth Milan ci ha portato ad avere il mercato finanziario a supporto del nostro progetto come elemento abilitante per traguardi più ambiziosi, e ci consentirà diattraverso i suoi sistemi di governo e controllo", ha aggiunto Salafia.Nell’ambito del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, la societàIntegrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Ambrosiana Advisory in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile in qualità di Auditor, Financial due diligence & KID Advisor, da ALMA Società tra Avvocati in qualità di Legal Advisor e dallo Studio Fidanza&Granata Dottori Commercialisti Associati in qualità di Tax & Payroll Advisor.