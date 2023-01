Deodato verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 15,7 milioni

(Teleborsa) -è pronto a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 15,7 milioni di euro, dopo averquasi 2,2 milioni di euro tramite l'emissione di 4.299 mila azioni di nuova emissione al prezzo di 0,50 euro ciascuna (al limite inferiore della forchetta di 0,5-0,6 euro individuata in precedenza), per un flottante pari al 13,72%. L'ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana è attesa nella giornata odierna.Fondato nel 2010 da, il gruppo opera nel mondo dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art. È attivo con i brand Deodato Arte, Wunderkammern Gallery, Deodato.Tech e Love Spot Galleries, opera più di 10 gallerie in Italia e Europa, oltre che a uno spazio nel metaverso.Dopo l'ammissione il capitale sarà controllato da(società riconducibile al presidente e amministratore delegato Deodato Salafia) per l'e da cinque altri soci per il 4,31%. Il processo di quotazione è curato da Integrae SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor).