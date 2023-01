Intermonte, Jody Vender entra in qualità di Senior Advisor

Intermonte

(Teleborsa) -entra come Senior Advisor in– investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano. Vender contribuirà in particolare all’ulteriore sviluppo del business della divisione Investment Banking, grazie alla sua pluriennale esperienza e costante collaborazione con imprenditori e aziende italiane.Nonostante l’impatto dell’attuale scenario geopolitico e macroeconomico sui mercati azionari a livello globale, la divisione Investment Banking di Intermonte, guidata da Fabio Pigorini, ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita dei ricavi a doppia cifra grazie ad un significativo aumento delle attività di M&A, contribuendo per circa il 35% ai ricavi totali netti del Gruppo.