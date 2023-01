LU-VE, Matteo Liberali nuovo presidente

LU-VE

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha deliberato didi alcun membro in sostituzione del presidente morto a fine 2022 . Il CdA ha quindi nominato ilcome presidente della società fino al termine del mandato consiliare in corso, confermandogli le deleghe che gli sono già attribuite e che non subiscono modifiche.Pur considerando "insostituibile l'inestimabile valore umano e professionale di Iginio Liberali, nonché le sue conoscenze delle dinamiche aziendali e del mercato", il CdA ha sottolineato che il suo venir meno "attualmente in carica e dei comitati costituiti al suo interno, né sulla legittimità della composizione del consiglio stesso, in relazione alle disposizioni statutarie e normative (indipendenza ed equilibrio di genere)"."Ringrazio il consiglio per la fiducia - ha commentato Matteo Liberali -. Mio padre amava definirsi il "giardiniere dei sogni", molti dei quali ha realizzato. Il suo insegnamento e i valori che ci ha lasciato saranno la mia guida: l'umiltà di continuare a imparare per continuare a crescere, la passione per la vita e per il proprio lavoro e il pensiero, sempre positivo e sempre rivolto al futuro".La decisione sul CdA è stata quindi rimessa all', che sarà chiamata a deliberare il rinnovo del consiglio di amministrazione attualmente in carica.