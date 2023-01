Mercati UE cauti in attesa BCE. Effetto cedole a Milano

Juventus

(Teleborsa) -, sull'effetto cedole che si traduce in un calo tecnico dello 0,46%. Intanto Eurolandia cresce con moderazione, in una giornata densa di appuntamenti ed in attesa del discorso della presidente BCE, Lagarde. Gli investitori guardano anche al dato sul PIL americano, in agenda mercoledì prossimo.Sul fronte societario, rientra in negoziazione il titoloche in avvio di contrattazioni non è riuscito a fare prezzo scontando la penalizzazione di 15 punti legata alla vicenda plusvalenze. La società ha già annunciato ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Primo stacco cedole del 2023 vede protagonisti i titoli delle bigche tratteranno sul listino ex dividendo per la distribuzione dei rispettivi acconti sul dividendo relativo all'esercizio 2022. Svetta tra le blue chips, invece, Intesa Sanpaolo che ha precisato sulle aspettative . Focus suche ha collocato con successo un bond a 5 anni da 850 milioni di euro.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. L'è sostanzialmente stabile su 1.922,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 81,84 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,97%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%,avanza dello 0,21%; poco mosso, che mostra un +0,03%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,26% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,20%, scambiando a 27.899 punti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,31%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,66%),(+2,34%),(+1,95%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,32%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Tra i dati16:00: Fiducia consumatori (atteso -20 punti; preced. -22,2 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,7%; preced. -1%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 48,9 punti)10:00: PMI composito (atteso 49,8 punti; preced. 49,3 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 49,8 punti).