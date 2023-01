ISCC Fintech, Marco Gerardo nominato CFO

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha, già consulente finanziario della società.Gerardo, 54 anni, laurea in Economia Monetaria e Finanziaria e Master in Corporate Finance, ha maturato esperienze comeche con incarichi diretti, nel campo amministrativo e finanziario d'azienda, nell'ambito della gestione ordinaria e in occasione di operazioni straordinarie.Gerardo opereràcome supporto nell'indirizzo e nella supervisione dei progetti strategici.