Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Intesa Sanpaolo

Unicredit

BPER

Banco BPM

Saipem

ENI

Fineco

Tenaris

Ariston Holding

ENAV

GVS

Credem

Technogym

MARR

Bff Bank

Tinexta

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nessun movimento particolare nemmeno dopo la pubblicazione degli indici PMI da parte di S&P Global. Secondo le indicazioni della ricerca, l'inizio del 2023 ha indicato un marginale aumento dell'attività economica nell'Eurozona, accennando un ritorno alla crescita dopo sei mesi consecutivi di declino. Inoltre, la fiducia è balzata in alto indicando un forte miglioramento delle prospettive di attività nei prossimi dodici mesi, mentre gli ordini mostrano un tasso di contrazione ridotto.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,087. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 80,32 dollari per barile, con un calo dell'1,60%.Scende lo, attestandosi a +180 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,92%.è stabile, riportando un moderato -0,07%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 28.079 punti.Poco sotto la parità il(-0,29%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,37 miliardi di euro, in calo di 341,3 milioni di euro, rispetto ai 1,71 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,49 miliardi di azioni, rispetto ai 0,56 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,05%),(+1,50%),(+1,43%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.Tra i(+2,58%),(+2,10%),(+1,69%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,44%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Tra lepiù importanti:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 48,9 punti)10:00: PMI composito (atteso 49,8 punti; preced. 49,3 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 47,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 45 punti).