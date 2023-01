Milleproroghe, ANIEF: "Organico aggiuntivo docenti e Ata, da domani voto per approdo in Senato"

(Teleborsa) - C'è anche la conferma dell'organico aggiuntivo per docenti e Ata fino al 30 giugno 2023 tra glipubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre scorso. L'emendamento, prodotto dal M5s, è incentrato sulla proroga dell'organico Covid (5.1, testo 2). La richiesta del partito pentastellato ha superato a Palazzo Madama la prima selezione e ora passa ora al voto. Le votazioni degli emendamenti dovrebbero iniziare da domani, 25 gennaio, mentre il via libera al testo modificato, da parte dellìAula del Senato, dovrebbe arrivare entro venerdì prossimo.si appella "alla sensibilità dei senatori perché riescano a reperire le risorse a finanziare l'organico aggiuntivo di docenti e Ata: ricordo che – ha detto– privandoci di queste unità di personale sarà molto difficile fronteggiare tutto il lavoro che sta arrivando nelle segreterie per gestire il Pnrr. Proprio nel momento di bisogno massimo, come lo è stato nell'ultimo biennio con il Covid, sarebbe un errore clamoroso privarsi di oltre 40mila insegnanti, amministrativi e collaboratori scolastici".