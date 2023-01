Australia, inflazione vola a massimi 1990

(Teleborsa) - L'inflazione continua a correre in Australia arrivando a toccare il record dal 1990. Nel quarto trimestre, l’indice dei prezzi al consumo CPI pubblicato dall’, è balzato del 7,8%, nuovo massimo degli ultimi 32 anni. A spingere in avanti il tasso di inflazione è stata soprattutto l'impennata dei prezzi dei beni alimentari, dei carburanti e delle costruzioni di nuove abitazioni.Le stime degli analisti erano per una crescita inferiore dei prezzi, pari a +7,5%, mentre la banca centrale australiana aveva stimato +8%.Nel dettaglio, i prezzi dei beni sono saliti del 9,5% mentre i costi dei servizi sono aumentati del 5,5%.