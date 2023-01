Energy vola in Borsa dopo crescita a tripla cifra dei ricavi

Energy

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia. A spingere gli acquisti sono i dati finanziari preliminari al 31 dicembre 2022, diffusi ieri sera a mercato chiuso. L'azienda veneta ha registratoper euro 126 milioni, in(+147%) rispetto ai 51,5 milioni di euro dell'anno precedente, centrando gli obiettivi indicati nelle guidance 2022 resi noti in sede di IPO. Energy riporta un'indicazione disuperiore al 20%, eccedendo le stime comunicate in sede di IPO In termini di, Energy ha affermato che "prosegue l'attività di interlocuzione e di scouting con potenziali target", secondo le linee strategiche dichiarate in sede di quotazione.Intanto è ottima la performance di, che si attesta a 2,97 euro, con. La società ha iniziato le negoziazioni ad agosto 2022 con un prezzo di collocamento pari a 2,40 euro per azione. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 3,023 e successiva a 3,183. Supporto a 2,863.