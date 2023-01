Gelato, Carpigiani: "Vendite 2022 da record. Attesa ulteriore crescita quest'anno"

(Teleborsa) -nella produzione diè sicuramentedel settore, presente a Sigep 2023 a Rimini, per presentare ai professionisti della gelateria artigianale il meglio della sua offerta. Alla kermesse riminese Teleborsa ha intervistato, Marketing Development Director di Carpigiani, che ha parlato dell'andamento del mercato e della presenza di moltissimi buyer esteri."Il 2022 è stato un anno estremamente interessante di crescita, dove abbiamo toccato. Il 2023 è partito ancorameglio, c'è unper il gelato artigianale nel mondo"."Siamo qui a Rimini con una quantità dinotevolissimo. Il gelato in Italia lo conosciamo tutti, ma pensate che arrivano da, dalla, dall', dove addirittura in questo momento è estate, per trovare le ultime tendenze nel mondo del gelato artigianale, perché Carpigiani è sempre molto interessante"."Mercato in crescita per quanto riguarda le attrezzature e, la cosa che mi fa molto piacere, è che la passata stagione per le gelaterie, che sono i clienti finali di questo settore, è stata eccezionale. Siamo tutti molto curiosi di vedere se riusciranno a cavalcare anchela primavera e a far partire le gelaterie presto, in modo da continuare questa crescita che si sta prolungando ormai da qualche decennio"."Sono due mercati molto diversi. Ilè equiparabile a un violino o una chitarra, che viene venduta al musicista, mentre lacome un jukebox, che viene venduto a chi poi non lo utilizzerà direttamente. Stan crescendo tutti e due in maniera importante: il gelato artigianale è alta moda, il gelato soft è un pret-a-porter."In questo momento: i vari paesi europei sono ancora preponderanti. Il mercato deglicontinua e rapidamente diventerà il secondo mercato mondiale per il settore".