Bank of Japan, FMI: maggiore flessibilità per evitare bruschi cambiamenti

(Teleborsa) - Ilcrede che ladovrebbe "fornire indicazioni chiare sulle precondizioni per un cambiamento graduale dei tassi di riferimento in futuro", in quanto "aiuterebbe ad ancorare le aspettative del mercato edell'impegno" della banca centrale giapponese nel raggiungere il suo obiettivo di inflazione. Inoltre, ciò contribuirebbe anche gestire meglio i rischi di inflazione e ad affrontare gli", si legge in un report dell'FMI.Il messaggio dell'organizzazione internazionale è che, dati i rischi al rialzo per l'inflazione, "unadei rendimenti a lungo termine aiuterebbe a evitarein seguito".La BoJ potrebbe prendere in considerazione le seguenti opzioni per consentire ulteriore flessibilità e aumenti dei rendimenti a lungo termine:a 10 anni e/o alzare l'obiettivo a 10 anni;; passare da un obiettivo di rendimento JGB a un obiettivo di quantità di acquisti JGB.L'FMI sottolinea che, nello scenario in cui si materializzano, il ritiro dello stimolo monetario "dovrà essere molto più forte" e i tassi a breve termine "potrebbero dover aumentare molto prima e al di sopra del tasso neutro per ancorare l'inflazione" al suo obiettivo del 2%.