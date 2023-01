Borse europee positive. A Milano svetta STM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i listini azionari europei con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali, in attesa di nuove indicazioni macroeconomiche dagli Stati Uniti. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini di beni durevoli ed il dato del PIL relativo al quarto trimestre. Il sentiment di cautela sullo sfondo resta in vista della prossima settimana quando ci saranno le riunioni di Fed e BCE.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 80,56 dollari per barile con gli investitori che aspettano la riunione dell'Opec+ la prossima settimana.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +186 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,16%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,70% a 26.055 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.239 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+7,32%) sulla scia dei conti di bilancio.Buona performance per le banche:cresce del 2,10%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,57%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,26%.Focus sunel giorno in cui si tiene il nuovo incontro tra azionisti e governo Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,43%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.del FTSE MidCap,(+5,37%),(+2,83%),(+2,66%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Tra lepiù importanti:09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 12,5%; preced. 12,67%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 3,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 190K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,5%; preced. -2,1%).