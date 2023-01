Debole Tokyo dietro Wall Street. Rally di Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta debole asulla scia della chiusura mista a Wall Street penalizzata da alcune trimestrali negative che hanno alimentano i timori di una recessione.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a -0,01%. Balza in alto, invece,(+2,07%) in riapertura dopo lo stop dei giorni scorsi per le festività del Capodanno lunare. A fare da assist al listino hanno contribuito i dati sui consumi che hanno alimentato l'ottimismo per una ripresa economica.Resta ancora chiuso il listino Shenzhen per il resto della settimana.Tra le altre piazze asiatiche, su di giri(+1,58%). In ribasso(-0,29%). Chiusa la borsa diAppiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,12%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,46%, mentre il rendimento delscambia 2,99%.