Piazza Affari è maglia rosa d'Europa, volano STM e Tod's

STMicroelectronics

Tod's

Officina Stellare

Deodato.Gallery

IGD

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Unicredit

Fineco

BPER

Campari

ERG

Italgas

Recordati

Tod's

Intercos

Industrie De Nora

Mfe B

Saras

Pharmanutra

ENAV

Cembre

(Teleborsa) - Alcunihanno migliorato il sentiment degli investitori e, che hanno beneficiato anche dell', con gli operatori che vedono corroborato lo scenario di un atterraggio morbido dell'economia americana dai dati migliori delle attese su PIL e sussidi di disoccupazione.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha stimato per il mese di gennaio un deciso. "I dati odierni sulla fiducia suggeriscono che l'economia italiana potrebbe aver iniziato abbastanza bene il 2023 - ha commentato Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING - I consumatori soffrono per i vincoli di bilancio, ma restano sostenuti dalla tenuta dell'occupazione. I dati sembrano confermare che, dal punto di vista dell'offerta, i servizi stanno andando meglio del settore manifatturiero".di, che ha registrato nel quarto trimestre vendite e utili superiori alle aspettative del mercato, e, che ieri sera ha comunicato ricavi 2022 sopra 1 miliardo di euro., brillano, che ha siglato un contratto con Photo-Sonics per una fornitura da oltre 9 milioni dollari, e, che continua il rally nel suo secondo giorno a Piazza Affari., la quale ha comunicato che alcuni target 2024 non sono raggiungibili per il peggioramento dello scenario macro.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.926,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,57%, a 81,41 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +185 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,03%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,34%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,22%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,74%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,32%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 28.061 punti. In frazionale progresso il(+0,65%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,35%).Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,76 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,66 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,48 miliardi di azioni, rispetto ai 0,55 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+8,20%),(+2,78%),(+2,51%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,81%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,88%),(+4,66%),(+4,47%) e(+4,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,45%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,61%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,85%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,30%.