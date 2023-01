Prima Industrie, CdA valuta corrispettivo OPA congruo

Prima Industrie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, harelativo all'offerta pubblica di acquisto () obbligatoria totalitaria promossa da Femto Technologies.Il CdA, anche sulla base del contenuto della fairness opinion rilasciata dae del parere degli amministratori indipendenti, ha deliberato di ritenere, da un punto di vista finanziario, ilprevisto nell'ambito dell'OPA. Come già comunicato , ilavrà inizio alle ore 8:30 del giorno 30 gennaio 2023 e terminerà alle ore 17:30 del giorno mercoledì 22 febbraio 2023 (estremi inclusi e salvo proroghe).