Toyota, Koji Sato nuovo CEO con Akio Toyoda che diventa presidente

Toyota

(Teleborsa) -, maggiore società automobilistica del Giappone, ha annunciatoche saranno effettivi a partire dal 1° aprile 2023 e modifiche al suo consiglio di amministrazione che saranno implementate con l'assemblea generale ordinaria degli azionisti. Takeshi Uchiyamada si dimetterà dal suo incarico di presidente.sarà nominato nuovo presidente enuovo amministratore delegato.Toyoda è ildell'azienda e il suo mandato alla guida di Toyota è iniziato nel 2009 con, ha detto oggi in una conferenza stampa, a seguito degli effetti della recessione globale, ai richiami e alla crisi sulla sicurezza della stessa Toyota, e alle difficoltà in seguito al terremoto e allo tsunami del 2011.Koji Sato, nato nel 1969, si è laureato in ingegneria meccanica alla Waseda University nel 1992 ed è entrato in Toyota nello stesso anno. Nel 2016, è stato nominato ingegnere capo di Lexus International e nel 2019 è diventato vicepresidente esecutivo di Lexus International. A gennaio 2020 è stato promosso a direttore operativo ed è diventato presidente di Lexus International, mentre a gennaio 2021 è stato promosso ae nominatodel gruppo giapponese.