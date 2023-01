Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, in vista del meeting della BCE la prossima settimana e dell'ormai scontato aumento die tassi di interesse di 50 punti.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,98%) si attesta su 80,22 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +188 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,09%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,11%, resta vicino alla parità(-0,02%); piatta, che tiene la parità. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,83%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,29 miliardi di euro, con un incremento di ben 526,5 milioni di euro, pari al 29,94%, rispetto ai precedenti 1,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,50%),(+2,45%),(+2,37%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,41%),(+4,09%),(+3,55%) e(+2,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,48%.scende del 2,07%.Tra ledi maggior peso:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 81 punti)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)10:00: M3, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,8%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%).