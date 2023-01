Chevron paga dazio con la trimestrale, titolo giù

Chevron

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche tratta in perdita del 4,06% sui valori precedenti.Il colosso petrolifero americano ha annunciato undel valore di 75 miliardi di dollari ed un aumento dei dividendi. Ma, nell’ultimo trimestre dello scorso anno, Chevron riportato un EPS di 4,09 dollari inferiori ai 4,38 dollari per azione attesi dal consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 183,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,9.