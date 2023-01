Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei mentre fa meglio, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,50%.Sale lo, attestandosi a +190 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,12%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%,è stabile, riportando un moderato +0,13%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,37%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.508 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,16%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(-0,19%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,35%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,20%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,08%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,05%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Tra i(+6,33%),(+3,82%),(+3,02%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,47%.14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%).