Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno beneficiato della chiusura sostenuta di Wall Street , mentre sono ancora chiuse le borse cinesi per le festività del Capodanno.continua la seduta poco sopra i livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul, mentre, il Topix guadagna lo 0,32%. In moderato rialzo anche(+0,61%).Fra le borse che chiuderanno più tardi viaggia poco sopra la parità(+0,3%); sulla stessa linea,(+0,4%),(+0,5%) e(+0,8%). In rosso(-0,19%).Variazioni negative per(-1,36%); leggermente positivo(+0,28%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,21%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,2%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,16%.Il rendimento per l'è pari 0,48%, mentre il rendimento deltratta 2,99%.