Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Ottima giornata per la Borsa di New York, che spinta dal dato opra le attese del PIL (+2,9%), mostra sulun rialzo dello 0,61%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.In netto miglioramento il(+2%); con analoga direzione, sale l'(+1,24%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+5,68%),(+4,86%),(+3,08%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,48%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,98%),(+8,45%),(+7,42%) e(+5,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.