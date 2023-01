Borse UE caute. A Milano TIM best performer

S&P-500

(Teleborsa) -. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo. Le banche centrali saranno al centro della scena mercoledì e giovedì: la Fed dovrebbe annunciare un rialzo di 25 punti base dei tassi sui Fed Funds e la BCE dovrebbe alzare di 50 punti il tasso sui depositi, mentre la Banca d'Inghilterra lo dovrebbe portare al 4%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,087: fiaccato dall'inflazione spagnola in aumento a sorpresa e dal PIL tedesco sotto le attese degli analisti. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,98%.Torna a salire lo, attestandosi a +192 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,19%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,38%, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.636 punti.In ribasso il(-0,83%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,94%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,1 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,29 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,64%),(+1,20%),(+1,15%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,22%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,07%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.di Milano,(+6,20%),(+4,60%),(+3,46%) e(+3,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,30%.Scende, con un ribasso del 4,07%.Crolla, con una flessione del 4,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,03%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 5,7%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,32%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,5%)10:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,5%)11:00: Fiducia consumatori (atteso -20,9 punti; preced. -22,1 punti).