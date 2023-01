Dividendi 2023, atteso monte record da società europee

(Teleborsa) - Le distribuzioni di dividendi in Europa, quest’anno, sono atteseraggiungendo i 387 miliardi di euro dopo che nello scorso anno le società nell’indice azionario europeo MSCI Europe hanno distribuito agli azionisti circa 382 miliardi. Sono le prospettive rosee annunciate danello studio “Dividend Study 2023” che mette in luce il contributo dei dividendi alla performance e alla stabilità per gli investitori in azioni europee., un anno difficile sul fronte economico e geopolitico,” -. “Inoltre, la politica sui dividendi di molte società mira a distribuzioni costanti e, in alcuni casi, persino in aumento costante. Pertanto, le aziende in seno all’MSCI Europe sono nelle condizioni di pagare dividendi anche leggermente più elevati nel 2023 rispetto all’anno precedente.di 387 miliardi di euro".Il report evidenzia come nel 2022 in numerosi Paesi europei si sia registrato un, dopo la costante flessione negli anni precedenti. In Germania e Francia, ad esempio, il rendimento da dividendi è salito da circa il 2,25%, rispettivamente a circa il 3,5% e il 3%; in Italia e Spagna si è assistito a un rialzo da poco meno del 3% rispettivamente al 5% e al 4%.Ciò è riconducibile anche al generalenel 2022. Nel Regno Unito, il dividend yield è rimasto piuttosto stabile, appena sotto il 4%. In tutti i Paesi citati, tuttavia, il dividend yield si è mantenuto nettamente superiore ai rendimenti nominali delle obbligazioni governative a 10 anni.