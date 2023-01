Wall Street in ribasso aspetta la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali che scommettono su una Fed meno aggressiva alla luce degli ultimi dati economici. Questa settimana sono in calendario leNel frattempo,. Nei prossimi giorni sono attesi i conti di: McDonald’s, Ups, Pfizer, Spotify, Snap, Amd e General Motors nella giornata di martedì, Peloton e Meta Platforms il giorno dopo, Apple, Alphabet, Amazon, Ford, Starbucks e Qualcomm nella giornata di giovedì.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,23%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.044 punti.In discesa il(-1,22%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,73%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.Tra i(+10,54%),(+2,99%),(+1,84%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,44 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,39%.Al top tra i, si posizionano(+43,00%),(+11,00%),(+5,96%) e(+4,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,85%.Seduta negativa per, che scende del 6,41%.Sensibili perdite per, in calo del 3,89%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,68%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,9%; preced. 8,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,9 punti; preced. 44,9 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 109 punti; preced. 108,3 punti).