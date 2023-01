Borse UE nervose guardano a banche centrali. A Milano effetto Unicredit su banche

S&P-500

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'. C'è attesa tra gli investitori per le riunioni di Fed, BCE e Bank of England, in calendario questa settimana. A Piazza Affari volache trascina al rialzo gli altri istituti di credito sulla scia dei risultati sul 2022 , la guidance sul 2023 e le indicazioni sulla distribuzione del capitale agli azionisti, che beneficia di una solida generazione di capitale.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,31 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +188 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,12%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancioche negozia con un -0,14%;è stabile, riportando un moderato +0,01%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,00%, a 26.600 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.782 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,98 miliardi di euro, con un incremento di ben 822,3 milioni di euro, pari al 38,02%, rispetto ai precedenti 2,16 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi.di Milano, troviamo(+12,29%),(+3,58%),(+2,82%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,03%),(+5,60%),(+3,92%) e(+3,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,29%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.Tra i dati00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,5%)07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,8%; preced. -5,9%).