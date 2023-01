EuroGroup fissa forchetta IPO: punta a capitalizzazione di 983 milioni

(Teleborsa) -, leader mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha definitotra un minimo di 5 e un massimo di 6 euro per azione ordinaria ai fini della propria quotazione su Euronext Milan, corrispondente ad unadi mercato compresa tra 861 e 983 milioni di euro dopo l'aumento di capitale.Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over allotment, lasarà compresa tra 416 e 448 milioni di euro. Ilsarà invece compreso tra 45,6% e 48,3% del capitale sociale della società.L'inizio delè previsto per l'1 febbraio e terminerà entro l'8 febbraio 2023.derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la propria capacità produttiva (compresa la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la società intende anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.