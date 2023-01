In rosso Wall Street mentre continuano trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Goldman Sachs

Verizon Communication

IBM

Merck

Johnson & Johnson

Chevron

3M

Microsoft

O'Reilly Automotive

Kraft Heinz

Paychex

Automatic Data Processing

Lucid Group,

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Tesla Motors

JD.com

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,77% sul, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.018 punti. Pesante il(-2,09%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,46%).Nel frattempo, lacontinuerà con alcuni grandi nomi., AMD, Caterpillar, General Motors, McDonald's e Pfizer diffonderanno l'andamento del trimestre a dicembre.Meta Platforms , Alibaba e Peloton seguiranno, prima di tre mega-cap: Apple, Amazon e Alphabet diffonderanno i datidopo la chiusura del mercato.del Dow Jones,(+1,19%),(+1,01%),(+0,71%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%.(+2,39%),(+1,79%),(+1,47%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,70%.In perdita, che scende del 7,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,32 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,8%; preced. 8,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)15:45: PMI Chicago (atteso 45,1 punti; preced. 44,9 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 109 punti; preced. 108,3 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 170K unità; preced. 235K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 46,8 punti; preced. 46,2 punti).