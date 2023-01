Innovatec, controllata Green Up investe nell'economia circolare

Innovatec

(Teleborsa) - Green Up, controllata di, attiva nel business Ambiente ed Economia Circolare, ha ricevuto dalla Provincia di Monza Brianza, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto per attività di trattamento e recupero di rifiuti a Lazzate.L’impianto, il quale fornirà notevoli benefici ambientali andando a ridurre la quota di rifiuti destinati allo smaltimento finale, avrà una capacità autorizzata per il trattamento di 50 mila tonnellate annue di rifiuti, sarà completamente automatizzato e dotato delle tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività.L’impianto autorizzato è immediatamente cantierabile, si estenderà su una superficie di circa 13.000 metri quadrati di cui 3.000 coperti e sarà realizzato nei prossimi dodici mesi con un investimento previsto di circa 3,5 milioni di Euro.