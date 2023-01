Italian Wine Brands, downgrade di Equita a Hold

Equita

(Teleborsa) -ha(da Buy) ilsu(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, in quanto l'uspide del prezzo obiettivo è ormai esiguo e in attesa anche di maggiore visibilità sulle dinamiche di costo/disponibilità del vetro e sul recupero della domanda nell'attuale contesto inflattivo. Ilè rimasto pressoché invariato a(-1%).IWB ha chiuso il 2022 conconsolidati su base annua pro-forma pari a 430,4 milioni di euro (+5,2% sul 2021), con la la dinamica di crescita dei ricavi che è stata determinata dallecompletate dal gruppo nel corso dell'anno (Enovation Brands e Barbanera).Equita scrive che escludendo il contributo di Barbanera (ipotizzato a 37 milioni di euro, simile al fatturato FY21), il fatturato FY22 del gruppo sarebbe stato pari a circa 393 milioni di euro (-6% YoY a pari perimetro), contro un'aspettativa di 410 milioni di euro (-2% YoY).Secondo gli analisti, le"sono da attribuirsi alche - malgrado un confronto più facile nel 2H - è stato ancora impattato negli ultimi mesi dell'anno da mancanza di vetro e contrazione della domanda nella GDO".In discesa, che si attesta a 27,95 euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 27,37 e successiva a 26,78. Resistenza a 29,02.