Prevalgono le vendite a New York in attesa della Fed

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono le decisioni della Federal Reserve, al termine della due giorni di riunione di politica monetaria. Le attese per stasera sono per(inferiore ai 50 bps di dicembre), tale da portare i Fed Funds al range di 4,50-4,75%. Come al solito, ogni parola del comunicato stampa e dell'intervento di Jerome Powell sarà analizzata attentamente per stimare un possibile livello di arrivo dei tassi ufficiali.Secondo Blerina Uruci, Chief US Economist di T. Rowe Price, "Powell parlerà in modo più esplicito del recente rallentamento dell'inflazione rispetto a dicembre, ma enfatizzerà anche laaffinché sia sostenibile su un periodo più lungo". Inoltre, la Fed "avrà una funzione di reazione più ampia, basata su tenuta del mercato del lavoro, inflazione e crescita (nel 2022 l'unico punto era l'inflazione)".La giornata è densa di. Intanto, è risultato peggiore del previstonel settore privato statunitense a gennaio 2023, secondo il report della Automated Data Processing (ADP). In diminuzione le richieste di mutui settimanali.Ilè sotto l'attenzione degli operatori, dopo cheè passata a una perdita netta nel quarto trimestre e ha affermato che le entrate potrebbero diminuire a causa della forte concorrenza di rivali come TikTok e della debole domanda pubblicitaria. Cresce l'attesa per i dati di, che diffonde la trimestrale dopo la chiusura del mercato.Intanto,hanno fornito indicazioni incoraggianti nella tarda serata di martedì. Stamattina,ha registrato una riduzione delle perdite con una crescita dei ricavi da abbonamento, mentreha diffuso una trimestrale in chiaroscuro., che scambia con un calo dello 0,52% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.067 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,26%).