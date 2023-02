ReeVo sottoscrive contratto con RTI di 600 milioni

ReeVo

(Teleborsa) -, PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, comunica che con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) a cui partecipa unitamente a IBM Italia (mandataria), tramite la rete di imprese ITALIT, ha sottoscritto il, per le Pubbliche Amministrazioni centrali.L'accordo quadro, come previsto dal bando di gara, ha un, entro i quali le Amministrazioni, in esecuzione dell’accordo quadro e nei limiti fissati dallo stesso, potranno sottoscrivere specifici contratti di fornitura con le società partecipanti all’RTI della durata massima di 60 mesi. Del predetto importo e con le medesime modalità, unminimo di circa 20 milioni sono riferibili direttamente a ReeVo.La gara rientra nel più ampio e strategico “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”, che annovera tra gli obiettivi principali quello di creare il "sistema operativo" del Paese per definire ed erogare servizi digitali più semplici ed efficaci per i cittadini, le imprese e la stessa PA, con attenzione specifica al paradigma cloud.La società sarà impegnata nel mettere a fattor comune la propria pluriennale esperienza in ambito Cloud e Cyber Security per un corretto re-design degli applicativi della Pubblica Amministrazione in ottica Cloud native e CyberSecurity by design, così da migliorare performance, modalità di accesso ai dati e sicurezza degli applicativi.e si basa sul principio “Cloud First”, un segnale molto chiaro della volontà del Paese di usare un Cloud italiano e competenze italiane per proseguire il suo percorso di digitalizzazione - ha commentato-. Con la sottoscrizione di questo ulteriore contrattoche coinvolge la Pubblica Amministrazione".