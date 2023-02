Seduta cauta per l'Europa in attesa delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitoridella Federal Reserve di stasera e della Banca centrale europea di domani. Per la prima le attese sono di un rallentamento nel ritmo dei rialzi a 25 pb (dai 50 di dicembre), mentre per la seconda gli analisti si attendono un rialzo di 50 punti base e una comunicazione da falco."Riteniamo che la BCEe alzerà il tasso di deposito di 50 punti base a febbraio e marzo, seguito da ulteriori aumenti fino ad un picco del 3,5% nel secondo trimestre - ha spiegato Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments - L', l'inflazione core non è destinata a recedere in modo duraturo nel 2023, le aspettative di inflazione sono ancora al di sopra dell'obiettivo e le "colombe" nel consiglio direttivo accetteranno probabilmente aumenti in un territorio ben restrittivo in cambio di un approccio più accomodante al Quantitative Tightening".In mattinata l'Eurostat ha comunicato cheper il terzo mese consecutivo a gennaio (all'8,5% dal 9,2% di dicembre), ma la crescita della componente di fondo è rimasta stabile. Inoltre, la lettura è stata fatta senza i dati della Germania (sono state fatte stime basandosi su modelli) e i dati di gennaio sono sempre soggetti a una maggiore volatilità.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,52%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,75% e continua a trattare a 78,28 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +191 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,17%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, senza slancio, che negozia con un -0,15%, eè stabile, riportando un moderato -0,07%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,93%. In netto miglioramento il(+1,65%); come pure, in denaro il(+1,14%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,62 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.459,2 milioni di euro, pari al 67,47% rispetto ai precedenti 2,16 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi di azioni.di Milano, troviamo(+3,30%),(+2,54%),(+2,37%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,54%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,19%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,05%.di Milano,(+13,62%, dopo che la società ha diffuso risultati sopra le attese per il quarto trimestre 2022 e annunciato la rinuncia all'acquisizione di Coin),(+4,63%),(+3,96%) e(+3,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,67%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.