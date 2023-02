Elica, Intermonte prevede margini resilienti in 4° trim a fronte di domanda debole

Intermonte

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva a pochi giorni dall'approvazione, da parte del CdA, delle informazioni finanziarie aggiuntive al quarto trimestre del 2022, in programma il 14 febbraio.Gli analisti si aspettanoper il quarto trimestre a 128 milioni di euro, in calo del 5% per una diminuzione dei segmenti B2B/B2C e un aumento del comparto motori. L'Adjusted dovrebbe essere piatto a 13,8 milioni di euro, con un margine del 10,7%."Elicaper affrontare il, un periodo in cui alcuni pilastri chiave della storia azionaria di Elica (gamma di prodotti innovativi nel B2C, opportunità di crescita in Nord America, lancio del nuovo footprint produttivo, capacità di controllo dei costi) saranno fondamentali per continuare a costruire resilienza e consolidare il solido track record del management", si legge nella ricerca.