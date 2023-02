Borse europee contrastate. Milano in calo zavorrata da Intesa Sanpaolo

Pirelli

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. A Milano spicca la performance positiva di, sostenuta dalla promozione a Overweight da, e quella negativa di, condel 2022. Il CEO ha sottolineato che l'outlook è conservativo e che con i conti del primo trimestre 2023 potranno arrivare maggiori indicazioni sull'upside potenziale della banca.Ad inizio 2023 e dopo sei mesi di contrazione, ha indicato una marginale espansione, secondo gli indici S&P Global PMI pubblicata in mattinata. Maggiori livelli di attività si sono accompagnati ad una più forte crescita occupazionale con il mercato del lavoro dell'eurozona che ha continuato a mostrare una capacità di recupero significativa, ma anche un rafforzamento della fiduciaL'dovrebbe assestarsi al 5,9% nel 2023 e al 2,7% nel 2024, rispettivamente 0,1 e 0,3 punti percentuali in più rispetto a quanto previsto tre mesi fa, secondo il Survey of Professional Forecasters della Banca centrale europea (BCE), un sondaggio degli economisti previsori che i banchieri centrali del board utilizzano come un indicatore delle attese del mercato.L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1,083. L'crolla a 1.865,9 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,45%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,33 dollari per barile, con un calo dello 0,72%. Invariato lo, che si posiziona a +174 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,88%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,03%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,94%.Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,55% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.344 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); come pure, in frazionale progresso il(+0,49%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,74 miliardi di euro, con un incremento di ben 978,3 milioni di euro, pari al 35,48% rispetto ai precedenti 2,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,36 miliardi di azioni.di Milano, troviamo(+3,61%),(+2,73%),(+2,43%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,93%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,79%.scende del 2,78%. Calo deciso per, che segna un -2,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,96%),(+5,44%),(+4,12%) e(+3,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,18%. In perdita, che scende del 3,93%.otto pressione, con un forte ribasso del 3,73%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%.