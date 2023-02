Intesa, Messina: outlook conservativo, maggiori indicazioni in prossima trimestrale

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Il nostro outlook è davvero conservativo e nel primo trimestre del 2023 si vedranno maggiori indicazioni. In generale,". Lo ha detto, amministratore delegato di, agli analisti che gli chiedevano maggiori indicazioni sulla guidance 2023, dopo che l'AD aveva detto di aspettarsi "una crescita del risultato netto ben al di sopra rispetto ai 5,5 miliardi di euro di risultato netto 2022, basandoci su assunzioni conservative".Con i risultati del primo trimestre, "analizzeremo tutte le aree e i dati più precisi sull'outlook reale e non solo sulle stime per il 2023 - ha aggiunto - E in quel momento daremo maggiori indicazioni anche sulla traiettoria al 2025. Speriamo di avere tutte le informazioni in arrivo dalla BCE sull'economia reale e sulla politica monetaria, così".Messina ha anche sottolineato che "a livello didegli azionisti", sottolineando che "abbiamo raggiunto un livello così significativo da ritenere che gli azionisti sono soddisfatti".La banca distribuirà 3 miliardi di euro diper il 2022, pari ad un payout ratio del 70%, con la(1,7 miliardi di euro) che sarà avviata nei prossimi giorni, portando complessivamente la distribuzione addizionale a 3,4 miliardi di euro.Nel quarto trimestre 2022, Intesa Sanpaolo ha ridotto "fortemente", per 28,9 miliardi di euro, gli asset ponderati per il rischio (RWA) per "rafforzare significativamente il capitale, contribuendo alla creazione di valore", ma ora "", ha detto Messina. Ha detto che i tagli agli RWA possono essere facilmente sostituiti senza assorbire capitale, cosa che Intesa ha già iniziato a fare, e che il quadro dell'asset quality è positivo, con stock di NPL e nuovi flussi a minimi storici.