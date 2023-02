Tonica Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa diin scia al rialzo del listino tecnologico americano del Nasdaq, grazie ad alcune trimestrali positive, ed in attesa di ulteriori indicazioni dalle corporate societarie.L'indice giapponesetermina la seduta con un guadagno frazionale sul dello 0,43%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Negativo(-1,45%); in frazionale progresso(+0,43%).Guadagni frazionali per(+0,5%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,56%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,49%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti).