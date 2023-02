Dufry, nuovo Global Executive Committee per integrazione Autogrill

Dufry

Autogrill

(Teleborsa) -, società svizzera che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche, ha annunciato un(GEC) per riflettere l'integrazione dell'italianaA partire da oggi, 7 febbraio,: Xavier Rossinyol, Amministratore delegato; Yves Gerster, Direttore finanziario; Freda Cheung, Presidente e CEO Asia Pacifico (APAC); Steve Johnson, Presidente e CEO Nord America (NA); Luis Marin, Presidente e CEO Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Presidente e CEO ad interim America Latina (LATAM); Pascal Duclos, Group General Counsel e Chief Legal Officer; Camillo Rossotto, Chief Public Affairs & ESG Officer; Vijay Talwar, Chief Digital & Customer Officer; Katrin Volery, Chief People & Culture Officer.Il nuovo GEC è descritto come "determinante" per la realizzazione della strategia a lungo termine di Dufry "Destination 2027", inclusa latra Dufry e Autogrill."Con la nuova configurazione organizzativa siamo nellaDestination 2027, con un'esperienza di viaggio rivoluzionaria e digitalizzazione, attenzione alla diversificazione geografica e forte enfasi sulle nostre persone e sui fattori ESG", ha detto Xavier Rossinyol, CEO di Dufry.