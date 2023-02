In rosso Wall Street tra dichiarazioni hawkish e trimestrali

Walt Disney

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati per il fatto che lapossa continuare nella sua aggressiva stretta monetaria.Ieri il presidente della Fed,, nel suo primo discorso dopo i nonfarm payrolls di gennaio, ha dato un, affermando che la variazione degli occupati di gennaio, più forte di quanto chiunque si aspettasse, "mostra perché pensiamo che questo sarà un processo che richiederà un periodo di tempo significativo" e probabilmente non sarà "senza intoppi".Oggi il presidente della Fed Bank di New York,, ha osservato che le previsioni ufficiali sui tassi di picco sono "molto ragionevoli", aggiungendo che la politica potrebbe dover essere restrittiva per alcuni anni. Il governatore della Fedha fatto eco ai suoi commenti, dicendo: "Non abbiamo ancora finito".Per quanto riguarda i dati sono aumentate in linea con le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana, ed è stata appena positiva la crescita delle scorte di magazzino negli Stati Uniti a dicembre 2022.Continua intanto la stagione delle. L'attenzione maggiore sarà oggi sui risultati di(che verranno diffusi dopo la chiusura del mercato), che rappresentano i primi dati trimestrali dalIntanto,(colosso statunitense del mondo sanitario) ha registrato una trimestrale oltre le attese e siglato un(colosso statunitense attivo nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio) ha comunicato undopo un 2022 che ha superato le previsioni;(azienda americana attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo) ha migliorato lasull'utile per azione 2023.continua la seduta riportando una variazione pari a -0,16% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.136 punti. In rosso il(-1,27%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,78%).del Dow Jones,(+1,22%),(+0,84%),(+0,81%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,05%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.(+10,94%),(+4,09%),(+2,53%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,80%. Seduta negativa per, che scende del 7,53%. Sensibili perdite per, in calo del 7,51%. In apnea, che arretra del 4,94%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,46 Mln barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%).