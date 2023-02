Mercati cauti. Milano si allinea con focus sulle banche

Saipem

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Sul FTSE MIBdi, con gli investitori che si stanno posizionando sul titolo in vista dei risultati a fine mese e dopo le complesse vicende societarie dello scorso anno, e, che beneficia delle indiscrezioni di stampa sul fatto che CDP Equity lavori a una offerta non vincolante per la rete assieme all'australiana Macquarie, dopo il passo avanti del fondo statunitense KKR.Per quanto riguarda le, soffrono, nonostante i. Gli investitori preferiscono prendere profitto dopo il rally del comparto delle ultime settimane, con i risultati positivi dei colossiavevano fatto presagire ottimi numeri per l'intero settore. Sale invece, che ha migliorato la guidance sul margine di interesse per il 2023 e prevede di continuare ad aumentare i dividendi.Poco mossadopo la presentazione delal 2026 (con un dividendo che raggiungerà i 15 centesimi per azione al 2026, in incremento del 25% rispetto all'ultimo pagato), mentre sale, dopo che il CdA ha approvato l'per il triennio 2023-2025.Sul fronte delle nuove quotazioni, ha concluso il collocamento funzionale alle sbarco a Piazza Affari con proventi lordi pari a circa 432 milioni di euro.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,073. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.873,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,55 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +179 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,11%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, e senza slancio, che negozia con un -0,18%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.161 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 29.404 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,1%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,02%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,26 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,4 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,93 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,88 miliardi.di Milano, troviamo(+5,98%),(+2,06%),(+1,91%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,48%),(+3,86%),(+3,60%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,12%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,75%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,14%.