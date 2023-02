Sparkasse, utile consolidato 2022 sale a 175 milioni. CiviBank in perdita

(Teleborsa) - La Cassa di Risparmio di Bolzano () ha chiuso ilcon un(comprensivo del badwill realizzato con l'operazione di aggregazione) e a livello individuale della capogruppo di 74,7 milioni di euro. L'utile netto individuale supera il risultato record già realizzato l'esercizio precedente (+4,7%) e rappresenta il miglior risultato nella storia della banca. Influiscono sui risultati 2022, a livello consolidato, glie più in generale, al quale contribuiscono in misura rilevante anche i proventi del portafoglio di tesoreria.Lo stock deiverso la clientela del nuovo gruppo, comprendendo CiviBank, ammonta a 10,3 miliardi di euro. La raccolta diretta da clientela ammonta a 12,3 miliardi di euro. L'ammontare complessivo della raccolta gestita si attesta a 2,9 miliardi di euro. Il totale attivo di gruppo ammonta a 17,5 miliardi di euro. Il nuovo gruppo annovera più di 300 milae la rete distributiva complessiva comprende 170Nella visione consolidata glisi assestano "su valori di eccellenza", sottolinea la banca altoatesina, con un coefficienteal 3,6% eall'1,9%, beneficiando dell'incremento delle rettifiche di valore per rischio di credito realizzato con riferimento a CiviBank, anche a seguito della PPA. Le coperture sul credito deteriorato sono pari al 47,2%.Il risultato diè influenzato da alcune componenti straordinarie legate all'integrazione, che penalizzano il conto economico, in particolare dalle rettifiche di valore sui crediti e sul patrimonio immobiliare strumentale. Laa fine 2022 è di 33,8 milioni di euro."Il 2022 è un anno di importanti risultati e cambiamenti - ha commentato il presidente di Sparkasse,- I risultati record sono di grande soddisfazione e la crescita del gruppo con l'acquisizione di CiviBank è il risultato di una scelta strategica fortemente voluta dal CdA. Iche ha come obiettivo di dotare CiviBank delle politiche in materia di credito che hanno reso Sparkasse la banca con il più basso livello di sofferenze nel sistema bancario italiano"."Siamo convinti dell'importante opportunità offerta da questa operazione che colloca la nostra banca quale più importante realtà territoriale del Nord Est - ha aggiunto - Anche quest'annoed in questo senso a marzo il consiglio di amministrazione formulerà una proposta che confidiamo sarà di grande soddisfazione per gli azionisti".