Acea, CdA conferma piena fiducia ad AD dopo indiscrezioni stampa

Acea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha "" nei confronti dell'e dell'Ethic Officer, dopo che Repubblica nei giorni scorsi aveva scritto di presunti maltrattamenti verso alcune lavoratrici.La nota del CdA, che si è riunito oggi, arriva dopo le attività svolte dal Comitato per l'Etica e Sostenibilità, riunitosi in presenza del Collegio Sindacale.Inoltre, "alla luce degli ulteriori articoli di stampa", il CdA, su proposta dell'AD, allo scopo di fugare ogni dubbio sul suo operato, ha deliberato di dare mandato all'Ethic Officer di svolgere "a tutela dei principi e nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Etico aziendale".Il consiglio ha infine deliberato, recependo una raccomandazione del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità e dellAD, didel gruppo Acea con l'obiettivo di assicurare la piena tutela contrattuale delle lavoratrici, dei lavoratori e del personale intermediato.